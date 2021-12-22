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"Это троечка". Депутаты Пермской городской Думы обсудили уборку снега
Дмитрий Малютин, председатель Пермской городской думы: "По обращениям жителей, конечно, на магистральных дорогах, говорят, проблем меньше, есть проблемы достаточно серьезные во дворах, плюс — межкварталка, плюс — вторая и третья категории".В ответ в районных администрациях обещают усилить контроль за подрядчиками, еще чаще выписывать им штрафы. Владимир Плотников, депутат Пермской городской думы: "Нам не очень нравится, что происходит. Поэтому мы в следующий раз, когда будет выезжать, будет штрафовать или еще что-то, потому что то, что сейчас здесь происходит — это троечка".
После обсуждения уборки снега депутаты принимают бюджет Перми на следующий год. Он сформирован по 20 муниципальным программам.
Наталья Мельник, первый заместитель председателя Пермской городской думы: "У нас 20 муниципальных программ. Они обновлены, они более актуальны на сегодняшний день, хотя преемственность сохраняется. Все текущие затраты у нас определены, достаточно денег для них. И инвестпроекты тоже имеют деньги для того, чтобы исполнить их".Бюджет сохраняет социальную направленность. В него заложено строительство новых школ, детских садиков, спортивных объектов, ремонт дворов, дорог и скверов.
Максим Спиридонов, заместитель председателя Пермской городской Думы: "У нас впереди, как известно, юбилей Перми. Предполагается большое количество проектов реализовать к этой дате. Инфраструктурных, благоустроительных и так далее. Средства на их реализацию в бюджете также заложены". Уже вне повестки заседания в Пермской городской Думе запустили акцию «Елка добра». Воспитанники детских домов к Новому году написали свои желания. Их исполнят депутаты, выступив в роли Дедов Морозов. И каждый из малышей получит свой желанный подарок.
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