Итоги рабочей поездки губернатора на северо-восток региона

В деревне Малая Шадейка Лысьвенского округа готовится к открытию новое здание школы, в Чусовом в разгар декабря собирают урожай огурцов и помидор, в Губахе - новый этап развития местного промышленного гиганта. Все это ключевые точки рабочего визита губернатора Пермского края Дмитрия Махонина на северо-восток региона.В новой школе Суфия Сиратзединова больше всего гордится спортивным залом. Потому что раньше детям приходилось заниматься спортом совсем в иных условиях. С нового года здесь смогут учиться более 60 человек со всех окрестных деревень. Так что не зря именно здесь начинается рабочая поезда губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. В планах до 2023 года построить в регионе 32 школы.Суфия Сиразетдинова, руководитель структурного подразделения «Канабековская ООШ»: "Школа вообще, конечно, украшением села стала, потому что школу видно издалека, когда въезжаем, в вечернее время освещение такое".Еще одно торжественное открытие на этот раз в Чусовом. Огромный тепличный комплекс оснащен по последнему слову техники. За полив, микроклимат и освещение здесь отвечает компьютер. Разве что урожай собирают руками.Светлана Смирнова, овощевод: "Эти огурцы можно и солить, и мариновать, и можно в салаты употреблять". Тепличный комплекс «Пермский» - крупнейший приоритетный инвестиционный проект в регионе по выращиванию овощей в закрытом грунте. Здесь уже открыли 516 новых рабочих мест. Чусовских огурцов и помидоров хватит теперь, чтобы накормить всех жителей Пермского края и даже соседям останется.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "С вводом в эксплуатацию этого комплекса мы становимся лидерами и в выращивании овощей в закрытом грунте. А если учесть, что у нас с инвесторами есть еще планы по расширению этого объема, то перспективы говорят сами за себя". Большая часть овощей из тепличного комплекса реализуется именно в Пермском крае. Встретить их все чаще можно на прилавках обычных сетевых супермаркетов.В Губахинском «Метафраксе» запускают установку по производству концентрированного формалина. Это часть большого проекта в рамках регионального специнвестконтрата сроком на 9 лет. Общая сумма вложений - более 5 миллиардов рублей.Армен Гарслян, председатель Совета директоров ПАО «Метафракс Кемикалс»: "Стратегия наша – глубокая переработка метанола. Мы сегодня перерабатываем больше всего метанола на территории Российской Федерации".Новый проект создает около 50 новых высокотехнологичных рабочих мест. И, по словам Дмитрия Махонина, устойчивая деятельность предприятий и развитие экономики позволяет развивать инженерную, транспортную, социальную инфраструктуры, создавая условия для успешной, комфортной жизни людей.