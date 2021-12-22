← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 21.12.2021
"Это троечка". Депутаты Пермской городской Думы обсудили уборку снега →
Итоги рабочей поездки губернатора на северо-восток региона
В новой школе Суфия Сиратзединова больше всего гордится спортивным залом. Потому что раньше детям приходилось заниматься спортом совсем в иных условиях. С нового года здесь смогут учиться более 60 человек со всех окрестных деревень. Так что не зря именно здесь начинается рабочая поезда губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. В планах до 2023 года построить в регионе 32 школы.
Суфия Сиразетдинова, руководитель структурного подразделения «Канабековская ООШ»: "Школа вообще, конечно, украшением села стала, потому что школу видно издалека, когда въезжаем, в вечернее время освещение такое".Еще одно торжественное открытие на этот раз в Чусовом. Огромный тепличный комплекс оснащен по последнему слову техники. За полив, микроклимат и освещение здесь отвечает компьютер. Разве что урожай собирают руками.
Светлана Смирнова, овощевод: "Эти огурцы можно и солить, и мариновать, и можно в салаты употреблять". Тепличный комплекс «Пермский» - крупнейший приоритетный инвестиционный проект в регионе по выращиванию овощей в закрытом грунте. Здесь уже открыли 516 новых рабочих мест. Чусовских огурцов и помидоров хватит теперь, чтобы накормить всех жителей Пермского края и даже соседям останется.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "С вводом в эксплуатацию этого комплекса мы становимся лидерами и в выращивании овощей в закрытом грунте. А если учесть, что у нас с инвесторами есть еще планы по расширению этого объема, то перспективы говорят сами за себя". Большая часть овощей из тепличного комплекса реализуется именно в Пермском крае. Встретить их все чаще можно на прилавках обычных сетевых супермаркетов.В Губахинском «Метафраксе» запускают установку по производству концентрированного формалина. Это часть большого проекта в рамках регионального специнвестконтрата сроком на 9 лет. Общая сумма вложений - более 5 миллиардов рублей.
Армен Гарслян, председатель Совета директоров ПАО «Метафракс Кемикалс»: "Стратегия наша – глубокая переработка метанола. Мы сегодня перерабатываем больше всего метанола на территории Российской Федерации".
Новый проект создает около 50 новых высокотехнологичных рабочих мест. И, по словам Дмитрия Махонина, устойчивая деятельность предприятий и развитие экономики позволяет развивать инженерную, транспортную, социальную инфраструктуры, создавая условия для успешной, комфортной жизни людей.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 21.12.2021
Когда завершится строительство детской поликлиники в микрорайоне Разгуляй?
В Пермской городской Думе пройдет последнее в этом году пленарное заседание
Пермский край примет участие в пятом этапе госпрограммы туристического кешбэка
Названы центры культуры Пермского края в 2022 году
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 20.12.2021
Какие вопросы можно решить при постоянном депутатском контроле?
В Перми реконструировали старинный лифт в знаменитом "Доме ученых"
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 17.12.2021
В селе Уинское прошел парламентский урок
Добавить комментарий: