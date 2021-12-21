В Чайковском названы центры культуры Пермского края в 2022 году. Их будет три. В самом южном городе Прикамья подвели не только итоги конкурса, но и детально обсудили то, как изменились города и села, являющиеся культурными столицами края в году уходящем.Масса творческих событий и изменений, рассказала Александра. И всё в этом году, на площади искусств в Чайковском, после того, как их округ стал одним из центров культуры Прикамья с проектом «Чайковский, дай пять!».Александра Протасова: "Конечно, площадь изменилась, конечно, произошли огромные преобразования, у нас появились новые арт-объекты, которым мы очень рады. И если приезжают гости, нам всегда есть, что показать!"Арт-объекты расположились в разных местах площади - это большая нота, а это рука, которая по задумке авторов творит, создавая музыку, картины или стихи. Причём, находясь на площади, можно не только видеть, но и слышать.Елена Смирнова, начальник управления культуры и молодежной политики Чайковского округа: "Также площадь искусств у нас оформлена музыкально. На стене первой школы искусств размещена звуковая всепогодная система".Чайковский собрал представителей всех центров культуры уходящего года, чтобы они рассказали о своих проектах, созданных при поддержке региональных властей, и передали этот статус следующим территориям.Вообще в 2021 году центрами культуры Пермского края стали сразу четыре территории - село Архангельское Юсьвинского округа, и Чердынский, Октябрьский и Чайковский городские округа.Нынешние победители, получившие статус центров культуры 2022 года - село Насадка Кунгурского округа, и Кишертский и Краснокамский округа. Им торжественно вручили символы программы и пожелали удачи в реализации проектов.Антон Андреев, заместитель министра культуры Пермского края: "Уже больше 35 муниципальных образований становились центрами культуры, и действительно, в каждом из них это только старт большой программе культурной, большой программе благоустройства населённых пунктов".А в центральной детской библиотеке прошла презентация книги про Чайковский культурный. Гости смогли оценить и само учреждение, которое преобразилось в рамках нацпроекта «Культура» - здесь сделали ремонт, закупили новую мебель и оборудование. Эксперты же отметили высокий уровень поданных по программе заявок, рассказав, что с каждым годом выбирать лучших всё сложнее.Татьяна Санникова, директор ПДНТ «Губерния»: "С каждым годом мы понимаем, что уровень проектных заявок растёт, и Пермский край - та территория, где проектная культура развита достаточно сильно".Ранее глава региона Дмитрий Махонин высоко оценил реализуемую программу, отметив большие возможности, которые получают территории для своего развития, становясь центрами культуры. Пример рядом - площадь искусств уже изменилась, и это только начало, уверены жители Чайковского.