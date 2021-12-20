«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 20.12.2021
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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14.12.2021 в 11:35
13.12.2021 в 10:05
09.12.2021 в 11:00
06.12.2021 в 11:33
03.12.2021 в 11:24
14.12.2021 в 10:30
13.12.2021 в 10:05
09.12.2021 в 16:57
09.12.2021 в 16:31
03.12.2021 в 10:55
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 20.12.2021
График работы пунктов вакцинации от COVID-19 на эту неделю
В следующем году в территориях Пермского края появятся 4 новых современных стадиона
В Перми состоялся краевой турнир по боксу среди юниоров
Названы лучшие города Прикамья по продвижению комплекса ГТО
В Перми прошел финал чемпионата Прикамья по трековым гонкам
В Пермском театре оперы и балета замахнулись на "Фауста"
Новый каток на набережной в Перми откроется 25 декабря
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В Перми реконструировали старинный лифт в знаменитом "Доме ученых"
Пермские баскетболисты одержали победу над «Астаной»
В Пермском крае открываются несколько новых модельных библиотек
Лестничество объявило цены на живые ели
РЭО ГИБДД сегодня работает в обычном режиме
В Индустриальном и Ленинском районах Перми построят многоквартирные дома
В Перми начали сносить павильоны авторынка на Островского
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 17.12.2021
Власти Перми выдали разрешение на строительство нового корпуса школы №82
Энергетики разместили на подъездах списки должников за тепло и горячую воду
Сроки капремонта школы №21 определят не раньше февраля
В Лысьве при модернизации системы водоснабжения установлен рекорд России
Убрать за пять часов. Как в районах Перми контролируют уборку снега?
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Какие вопросы можно решить при постоянном депутатском контроле?
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В селе Уинское прошел парламентский урок
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 16.12.2021
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