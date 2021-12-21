Пермский край примет участие в пятом этапе госпрограммы туристического кешбэка

В январе 2022 года в России будет продолжена программа возврата части расходов за поездки по стране. Приобрести субсидируемые туры можно будет и на туристические направления Прикамья. Продажи по программе начнутся 18 января и продлятся до 12 апреля. Отправиться в поездку можно с даты старта пятого этапа, а вернуться – до 30 апреля.Условия участия в программе прежние: оплатить поездку нужно онлайн картой «Мир». Перед оплатой важно зарегистрировать карту банка-участника в Программе лояльности платежной системы.После покупки путешествия или проживания в классифицированной гостинице продолжительностью не менее двух ночей, на карту в течение пяти дней поступит кешбэк. Сумма возврата составит 20% за одну операцию по одной карте, но не более 20 тыс. руб. При этом получить субсидию можно неограниченное количество раз.Программа «Туристический кешбэк» для Пермского края работает эффективно. С первых дней запуска третьего этапа программы, который проходил в первой половине 2021 года, Прикамье вошло в ТОП-лидеров по числу бронирований и заняло девятое место наряду с Калининградской и Тюменской областями. По данным крупнейшей в России платформы бронирования «Travelline», Пермский край стал регионом-лидером по резервированию мест отдыха. Программа позволяет не только популяризировать внутренний туризм, но и позитивно сказывается на экономической составляющей региона, повышает доступность путешествий для жителей региона и туристов. Приобрести путешествие с кешбэком по Пермскому краю сегодня можно у 14 туроператоров, 5 круизных компаний и 4 курортов: «Камские зори», Усть-Качка, Ключи, Демидково.Всего с начала 2021 года в России программой воспользовались почти 1,7 млн человек, которые получили кешбэк на общую сумму около 6,7 млрд руб.