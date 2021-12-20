Какие вопросы можно решить при постоянном депутатском контроле?

Строительство новых дорог и школ, газификация и современная медицина. Что из этого стало возможным одновременно, при постоянном, например, депутатском контроле? Практически все.В ФАПе села Архангельское Юсьвинского округа, работая на современном оборудовании, фельдшер Виктория Кривощекова рада переезду из старого здания.Виктория Кривощекова, заведующая ФАП с. Архангельское: "Очень холодно было там — 5 градусов. В зимний период 5 градусов было, мы в сапогах сидели. Самое главное — у нас тут тепло." При встрече депутат краевого Законодательного Собрания Вагаршак Сарксян поддержал инициативу медработников о переходе ФАПа на газовое отопление взамен электрического.Вагаршак Сарксян, депутат Законодательного Собрания Пермского края: "70 ФАПов находятся в округе. Если мы их от электроэнергии переподключим к газу, в 5-6 раз дешевле газ, это огромная экономия. Куда-нибудь в нужное место можно эти деньги использовать".Четвертый созыв парламентарий прорабатывает вопросы газификации на селе, а задачи здравоохранения всегда в приоритете. Так, в Майкоре удалось достроить сельскую врачебную амбулаторию. Здесь уже принимают пациентов.Между тем, в Кудымкаре строится хирургический корпус больницы Коми-Пермяцкого округа. Из бюджета разных уровней выделено более 700 миллионов рублей.Здание на 80 койко-мест разместит сразу 4 отделения. А новая детская поликлиника, рассчитанная на 200 посещений в смену, уже готова к эксплуатации. Скоро здесь начнут работу педиатры и узкие специалисты, будет свой рентген-кабинет.Вагаршак Сарксян, депутат Законодательного Собрания Пермского края: "За хирургический корпус очень долго я целый год бегал, воевал со всем правительством Пермского края на тот момент, чтобы разрешили именно в Кудымкаре".Взаимодействуя с министерствами, депутат Сарксян регулярно совершает рабочие поездки, информируя и внедряя госпрограммы в интересах людей и развития территории.Анна Моисеева, член Кудымкарской городской общественной ветеранской организации Пермского края: " Вагаршак Борисович очень активный и внимательный человек, со всеми категориями населения работает."Особое внимание — поддержке образования, культуры и спорта. Так, в школе №2 Кудымкара открыли дополнительный корпус для начальных классов. Теперь здесь учатся в одну смену. Почти 75% финансирования поступило из краевого бюджета.Наталья Стоянова, глава города Кудымкара — глава администрации города Кудымкара: "Вагаршак Борисович, если оценивать работу, то, конечно, на пять с плюсом. Здесь его помощь, она просто неоценима."Содействие муниципалитетам — и в ремонте дорог. В настоящее время завершается строительство дороги «Кудымкар — Верх-Иньва», а в поселке Пожва окончен ремонт дамбы. Планы на текущий созыв неизменны — работать в социальном направлении, способствуя переменам к лучшему.