Какие вопросы можно решить при постоянном депутатском контроле?
В ФАПе села Архангельское Юсьвинского округа, работая на современном оборудовании, фельдшер Виктория Кривощекова рада переезду из старого здания.
Виктория Кривощекова, заведующая ФАП с. Архангельское: "Очень холодно было там — 5 градусов. В зимний период 5 градусов было, мы в сапогах сидели. Самое главное — у нас тут тепло." При встрече депутат краевого Законодательного Собрания Вагаршак Сарксян поддержал инициативу медработников о переходе ФАПа на газовое отопление взамен электрического.
Вагаршак Сарксян, депутат Законодательного Собрания Пермского края: "70 ФАПов находятся в округе. Если мы их от электроэнергии переподключим к газу, в 5-6 раз дешевле газ, это огромная экономия. Куда-нибудь в нужное место можно эти деньги использовать".
Четвертый созыв парламентарий прорабатывает вопросы газификации на селе, а задачи здравоохранения всегда в приоритете. Так, в Майкоре удалось достроить сельскую врачебную амбулаторию. Здесь уже принимают пациентов.
Между тем, в Кудымкаре строится хирургический корпус больницы Коми-Пермяцкого округа. Из бюджета разных уровней выделено более 700 миллионов рублей.
Здание на 80 койко-мест разместит сразу 4 отделения. А новая детская поликлиника, рассчитанная на 200 посещений в смену, уже готова к эксплуатации. Скоро здесь начнут работу педиатры и узкие специалисты, будет свой рентген-кабинет.
Вагаршак Сарксян, депутат Законодательного Собрания Пермского края: "За хирургический корпус очень долго я целый год бегал, воевал со всем правительством Пермского края на тот момент, чтобы разрешили именно в Кудымкаре".
Взаимодействуя с министерствами, депутат Сарксян регулярно совершает рабочие поездки, информируя и внедряя госпрограммы в интересах людей и развития территории.
Анна Моисеева, член Кудымкарской городской общественной ветеранской организации Пермского края: " Вагаршак Борисович очень активный и внимательный человек, со всеми категориями населения работает."Особое внимание — поддержке образования, культуры и спорта. Так, в школе №2 Кудымкара открыли дополнительный корпус для начальных классов. Теперь здесь учатся в одну смену. Почти 75% финансирования поступило из краевого бюджета.
Наталья Стоянова, глава города Кудымкара — глава администрации города Кудымкара: "Вагаршак Борисович, если оценивать работу, то, конечно, на пять с плюсом. Здесь его помощь, она просто неоценима."Содействие муниципалитетам — и в ремонте дорог. В настоящее время завершается строительство дороги «Кудымкар — Верх-Иньва», а в поселке Пожва окончен ремонт дамбы. Планы на текущий созыв неизменны — работать в социальном направлении, способствуя переменам к лучшему.
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