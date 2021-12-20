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В Перми реконструировали старинный лифт в знаменитом "Доме ученых"
Решение о строительстве дома было принято в 40-х годах. На проекте стояла личная печать Сталина. Таких уникальных домов всего 4 на всю Россию.Специалистам пришлось подстраиваться под уникальную проектировку. Шахты металлокаркасные, такие есть в Москве и Санкт-Петербурге. Точных чертежей не было, проектную документацию корректировали в ходе работ.Внутри лифта - все самое современное. Частотный привод экономит электричество, поручни, озвучка этажей и направление хода, кнопки с шрифтом Брайля, светодиодное освещение, специальные фотоэлементы не дадут дверям зажать человека. Перед запуском лифт прошёл ряд процедур приемки. Дом впереди ждут и другие изменения. Скоро здесь приведут в порядок фасад.
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