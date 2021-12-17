«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 17.12.2021
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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14.12.2021 в 11:35
13.12.2021 в 10:05
09.12.2021 в 11:00
06.12.2021 в 11:33
03.12.2021 в 11:24
14.12.2021 в 10:30
13.12.2021 в 10:05
09.12.2021 в 16:57
09.12.2021 в 16:31
03.12.2021 в 10:55
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 17.12.2021
Власти Перми выдали разрешение на строительство нового корпуса школы №82
Энергетики разместили на подъездах списки должников за тепло и горячую воду
Сроки капремонта школы №21 определят не раньше февраля
В Лысьве при модернизации системы водоснабжения установлен рекорд России
Убрать за пять часов. Как в районах Перми контролируют уборку снега?
В селе Уинское прошел парламентский урок
В Кизеле водитель фуры признан виновным в смертельном ДТП
В Прикамье с опережением графика устраняют цифровое неравенство
С 2022 года показания за воду потребителей просят сдавать в электронном виде
Инспекторы Общественной палаты провели рейд по уборке снега
В Перми начинают работу предновогодние сельские ярмарки
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 16.12.2021
В ТРЦ «Планета» открылись новые бутики
В этом году в Прикамье планируется сдать рекордные 1,446 млн квадратных метров жилья
В Перми сотрудники ГИБДД устанавливают личность дрифтера
За сутки в Прикамье выявлено 660 случаев коронавируса
Определены Центры культуры Прикамья в 2022 году
В Перми прошла конференция регионального отделения ОНФ
В Перми начинается оформление проездных для новых категорий льготников
Прокуратура выявила нарушения в организации школьного питания
На муниципальных катках Перми вновь стартует проект «Ледовый сезон»
«У него был свой почерк - оставлять майонезное ведро». В Перми полицейские задержали серийного квартирного вора
В Пермском районе введена в эксплуатацию врачебная амбулатория
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Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В селе Уинское прошел парламентский урок
В Прикамье с опережением графика устраняют цифровое неравенство
С 2022 года показания за воду потребителей просят сдавать в электронном виде
Инспекторы Общественной палаты провели рейд по уборке снега
В Перми начинают работу предновогодние сельские ярмарки
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 16.12.2021
В ТРЦ «Планета» открылись новые бутики
В этом году в Прикамье планируется сдать рекордные 1,446 млн квадратных метров жилья
В Перми прошла конференция регионального отделения ОНФ
В Перми начинается оформление проездных для новых категорий льготников
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