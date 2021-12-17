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В селе Уинское прошел парламентский урок

В селе Уинское прошел парламентский урок. На нем школьники не только учились, урок превратился в средство для продвижения проектов по изменению жизни в селе к лучшему.Осенью в Уинском появился скейт-парк. Сейчас всё присыпало снегом и ребята без досок на колёсах, но с целым набором замыслов: место позволяет, и можно установить скамейки, ограждение и фонари. Все свои замыслы ребята объединили, назвали проект «Облагораживание скейт-площадки», и презентовали его на парламентском уроке, который в Уинской школе провёл депутат краевого Заксобрания Алексей Инюткин.Школьники поработали и представили несколько проектов. Лия Хабибуллина, например, видит на карте села интерактивную площадку - для этого нужна сенсорная панель, которая станет для жителей источником полезной информации.
Лия Хабибуллина: "Просматривать социальные видеоролики, обучать население современным средствам информатизации, сможем обучать их пользоваться Госуслугами и так далее."
Урок, уверен депутат, как раз та самая площадка, где школьники могут предложить что-то для развития своего села или города, обсудить это со взрослыми, спорить, находить общие решения.
Алексей Инюткин, депутат Законодательного собрания Пермского края: "Дети должны видеть результат своих трудов, то есть их проекты, лучшие, из года в год, на территории 20-го округа - это Уинское, Куеда, Чернушка - они получают развитие и поддержку."
Пример - тот же скейт-парк: школьники предложили его построить на уроке прошлого года. Проект поддержал предшественник Алексея Инюткина Олег Третьяков. В итоге замысел воплотился в жизнь.
Алексей Зеленкин, глава Уинского округа: "Сегодня молодёжь наша должна быть полностью вовлечена в процесс, который происходит на территории, и мы это сегодня увидели."
Так что на полку замыслы ребят точно не лягут, говорят организаторы урока. И в следующем году можно будет увидеть результат. Осталось определиться, что будет сделано в первую очередь, а что останется в резерве.

Опубликовано: 17.12.2021 в 11:20 в рубрике - Вести Пермь

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