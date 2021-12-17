В селе Уинское прошел парламентский урок
Лия Хабибуллина: "Просматривать социальные видеоролики, обучать население современным средствам информатизации, сможем обучать их пользоваться Госуслугами и так далее."
Урок, уверен депутат, как раз та самая площадка, где школьники могут предложить что-то для развития своего села или города, обсудить это со взрослыми, спорить, находить общие решения.
Алексей Инюткин, депутат Законодательного собрания Пермского края: "Дети должны видеть результат своих трудов, то есть их проекты, лучшие, из года в год, на территории 20-го округа - это Уинское, Куеда, Чернушка - они получают развитие и поддержку."
Пример - тот же скейт-парк: школьники предложили его построить на уроке прошлого года. Проект поддержал предшественник Алексея Инюткина Олег Третьяков. В итоге замысел воплотился в жизнь.
Алексей Зеленкин, глава Уинского округа: "Сегодня молодёжь наша должна быть полностью вовлечена в процесс, который происходит на территории, и мы это сегодня увидели."
Так что на полку замыслы ребят точно не лягут, говорят организаторы урока. И в следующем году можно будет увидеть результат. Осталось определиться, что будет сделано в первую очередь, а что останется в резерве.
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