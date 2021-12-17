В Прикамье с опережением графика устраняют цифровое неравенство

Работа по устранению цифрового неравенства в рамках одноименного федерального проекта в Пермском крае идет с опережением графика. Всего в этом году 29 населенных пунктов, где живет от 100 до 500 человек, досрочно получили услуги связи и интернета.Например, в селе Русский Сарс отсутствовали, как интернет, так и сотовая связь. Для многих жителей села таксофон был единственным способом связи с внешним миром. Теперь с появлением сотовой связи, звонки можно осуществлять в любой точке населенного пункта. При этом смартфоны есть у каждого жителя, но полностью использовать возможности гаджетов смогли только сейчас, после того, как стал доступен высокоскоростной мобильный интернет 4G. В селе вышку установили раньше срока в рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства».Татьяна Шерстобитова, жительница с. Русский Сарс: "На Госуслугах я могу записаться к врачу, в Пенсионный фонд, могу по пенсии все узнать."Сейчас в регионе 2 миллиона 400 тысяч жителей обеспечены широкополосным доступом к сети интернет, это 93% и два с половиной миллиона человек имеют сотовую связь — это 97,5%, в том числе благодаря нацпроекту «Цифровая экономика», инициированного президентом Владимиром Путиным.Петр Козловский, директор Пермского филиала ПАО «Ростелеком»: "На следующий год у нас планы еще амбициозные, и мы планируем больше 100 малых населенных пунктов охватить мобильной связью."По словам главы региона Дмитрия Махонина, один из приоритетов краевого правительства - создание равных возможностей для жителей, в том числе обеспечение качественной связью, вне зависимости от места их проживания.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Параллельно с краевым министерством сотовые операторы реализуют работу по обеспечению сотовой связью еще примерно 18 тысяч населения, это 59 населенных пунктов. В регионе действует в этой части отдельная программа «Развитие информационного общества»."