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В Прикамье с опережением графика устраняют цифровое неравенство →
С 2022 года показания за воду потребителей просят сдавать в электронном виде
Милена Бадамшина, специалист отдела обслуживания физических лиц ООО «Новогор-Прикамье»: "Большую роль играет человеческий фактор, и почерки у всех разные, очень легко спутать цифры, к примеру, один и семь. Плюс трата такого огромного количества бумаги это наносит большой вред нашей экологии."
Сдать показания, не выходя из дома, можно несколькими способами. Позвонив в любое время суток по номеру 201-78-88, и продиктовав данные. Через ПАО «Сбербанк» при оплате услуг водоснабжения и водоотведения. Через сайт компании novogor.perm.ru. Или так же на сайте «Новогора» в личном кабинете, предварительно зарегистрировавшись. В «Новогоре» рекомендуют в декабре все показания сдать до 20-го числа. Елена Бондаренко, начальник отдела методологии сбытовой деятельности ООО «Новогор-Прикамье»: "Условия участия всего два - отсутствие задолженности и произвести оплату через личный кабинет в течение ноября и декабря. По итогам акции участники получат возможность выиграть на свой лицевой счет по 2022 рубля в счет оплаты будущих периодов. Итоги акции будут подведены в январе." Кроме того, в этом году появляется возможность выиграть денежный приз, став участником акции «В Новый год - без долгов».
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