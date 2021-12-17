С 2022 года показания за воду потребителей просят сдавать в электронном виде. От специальных ящиков будут отказываться поэтапно, рассказали в «Новогор-Прикамье». Это позволит людям сэкономить свое время и деньги на проезд. А также обезопасит от лишних контактов в период пандемии. А сотрудников, обрабатывающих данные с «бумажек», убережет от ошибок. На сегодняшний день около 62 тысяч пермяков все еще сдают показания на бумажных носителях.Милена Бадамшина, специалист отдела обслуживания физических лиц ООО «Новогор-Прикамье»: "Большую роль играет человеческий фактор, и почерки у всех разные, очень легко спутать цифры, к примеру, один и семь. Плюс трата такого огромного количества бумаги это наносит большой вред нашей экологии."Сдать показания, не выходя из дома, можно несколькими способами. Позвонив в любое время суток по номеру 201-78-88, и продиктовав данные. Через ПАО «Сбербанк» при оплате услуг водоснабжения и водоотведения. Через сайт компании novogor.perm.ru. Или так же на сайте «Новогора» в личном кабинете, предварительно зарегистрировавшись. В «Новогоре» рекомендуют в декабре все показания сдать до 20-го числа. Елена Бондаренко, начальник отдела методологии сбытовой деятельности ООО «Новогор-Прикамье»: "Условия участия всего два - отсутствие задолженности и произвести оплату через личный кабинет в течение ноября и декабря. По итогам акции участники получат возможность выиграть на свой лицевой счет по 2022 рубля в счет оплаты будущих периодов. Итоги акции будут подведены в январе." Кроме того, в этом году появляется возможность выиграть денежный приз, став участником акции «В Новый год - без долгов».