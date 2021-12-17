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Инспекторы Общественной палаты провели рейд по уборке снега
Андрей Коростин, общественный инспектор Общественной палаты Пермского края: "Практически всю ночь шел снегопад, мы видим дорога почищена, на первый взгляд, тротуары расчищены. То есть приведено в первое нормативное состояние, что пройти можно. Соответственно, эта улица центральная, по ней мы можем посудить. Даже вот дорога чистая."
По итогам проверки инспекторы региональной Общественной палаты составляют акты с замечаниями и обязательными фотографиями, которые потом передаются напрямую главе города. Реакция не заставит себя ждать. Впрочем, как показывает практика, не все здесь зависит от городских властей и коммунальных подрядчиков.
Дмитрий Шешуков, общественный инспектор Общественной палаты Пермского края: "Тут ведь проблемы не только муниципалитетов и органов власти, жители тоже в этом, так или иначе, завязаны. Вот простой пример – не нормативно припарковал машину, соответственно, техника идет, он не может почистить нормативно. От жителей тоже помощь должна быть. От нас тоже зависит, мы тоже должны делать какой-то вклад в развитие."
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