Инспекторы Общественной палаты провели рейд по уборке снега

Инспекторы Общественной палаты Пермского края вышли на улицы Перми, чтобы проконтролировать качество уборки снега. Начали с самого центра города, с улицы Революции, обращали внимание, как на проезжую часть, так и на тротуары. Общая оценка «удовлетворительно». Замечания имеются, в первую очередь к тротуарам. В будущем такие проверки будут регулярными.Андрей Коростин, общественный инспектор Общественной палаты Пермского края: "Практически всю ночь шел снегопад, мы видим дорога почищена, на первый взгляд, тротуары расчищены. То есть приведено в первое нормативное состояние, что пройти можно. Соответственно, эта улица центральная, по ней мы можем посудить. Даже вот дорога чистая."По итогам проверки инспекторы региональной Общественной палаты составляют акты с замечаниями и обязательными фотографиями, которые потом передаются напрямую главе города. Реакция не заставит себя ждать. Впрочем, как показывает практика, не все здесь зависит от городских властей и коммунальных подрядчиков.Дмитрий Шешуков, общественный инспектор Общественной палаты Пермского края: "Тут ведь проблемы не только муниципалитетов и органов власти, жители тоже в этом, так или иначе, завязаны. Вот простой пример – не нормативно припарковал машину, соответственно, техника идет, он не может почистить нормативно. От жителей тоже помощь должна быть. От нас тоже зависит, мы тоже должны делать какой-то вклад в развитие."