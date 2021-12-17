В Перми начинают работу предновогодние сельские ярмарки
Виктор Агеев, заместитель главы администрации города Перми: "Рождественские новогодние ярмарки - это продолжение и, наверно, апофеоз серий ярмарочных мероприятий, которые ежегодно проводятся в нашем городе. Это 9 больших ярмарок от трех до пяти дней продолжительностью во всех района нашего города, которые начали проводиться на прошлой неделе, и будут проводиться до начала января." Приобрести здесь можно продукцию местных фермеров, которые в канун нового года расширили свой ассортимент. Например гуси, утки, индейки из птичника в селе Барда. Свинина, говядина, пельмени из Шадейки. Перед покупкой можно поучаствовать в дегустациях рыбы, мёда, сыров и ягод и грибов.
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