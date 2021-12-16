«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 16.12.2021
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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14.12.2021 в 11:35
13.12.2021 в 10:05
09.12.2021 в 11:00
06.12.2021 в 11:33
03.12.2021 в 11:24
14.12.2021 в 10:30
13.12.2021 в 10:05
09.12.2021 в 16:57
09.12.2021 в 16:31
03.12.2021 в 10:55
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 16.12.2021
В ТРЦ «Планета» открылись новые бутики
В этом году в Прикамье планируется сдать рекордные 1,446 млн квадратных метров жилья
В Перми сотрудники ГИБДД устанавливают личность дрифтера
За сутки в Прикамье выявлено 660 случаев коронавируса
Определены Центры культуры Прикамья в 2022 году
В Перми прошла конференция регионального отделения ОНФ
В Перми начинается оформление проездных для новых категорий льготников
Прокуратура выявила нарушения в организации школьного питания
На муниципальных катках Перми вновь стартует проект «Ледовый сезон»
«У него был свой почерк - оставлять майонезное ведро». В Перми полицейские задержали серийного квартирного вора
В Пермском районе введена в эксплуатацию врачебная амбулатория
В Перми зафиксирован рост цен на услуги Деда Мороза
В Перми на Молодежном конвенте определили лучшие общественные инициативы
«Индекс оливье» за год вырос на 15%
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 15.12.2021
В Пермском крае открыли первую ледовую переправу
В Перми временно закроют школу №21
В Пермский край поступило почти 79 тысяч комплектов вакцины от коронавируса
В двух районах Перми открылись новогодние ярмарки
В Перми появится новый автобусный маршрут «Песьянка – Комсомольская площадь»
Как работает поддержка бизнеса в условиях пандемии?
В Перми оперативники раскрыли кражи из магазинов электроники
Лишали людей квартир. Троих пермяков будут судить за мошенничество с недвижимостью
"Работы шли всю ночь". В Индустриальном районе продолжают устранять коммунальную аварию
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Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В ТРЦ «Планета» открылись новые бутики
В этом году в Прикамье планируется сдать рекордные 1,446 млн квадратных метров жилья
В Перми прошла конференция регионального отделения ОНФ
В Перми начинается оформление проездных для новых категорий льготников
Прокуратура выявила нарушения в организации школьного питания
На муниципальных катках Перми вновь стартует проект «Ледовый сезон»
В Пермском районе введена в эксплуатацию врачебная амбулатория
В Перми зафиксирован рост цен на услуги Деда Мороза
В Перми на Молодежном конвенте определили лучшие общественные инициативы
«Индекс оливье» за год вырос на 15%
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