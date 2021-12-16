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В ТРЦ «Планета» открылись новые бутики
Евгений Каштанов, исполнительный директор ТРЦ «Планета»: "Мы продолжаем заполняться, динамично развиваться. Вы видите - магазины "Bell You", "Guess", также открылись магазины "Calzedonia group". Поэтому мы продолжаем заполняться и радовать наших гостей."В качестве подарка в «Планете» можно найти и посуду, и бытовую технику, и многое другое. Если нет времени на выбор, на выручку придет подарочная карта. С помощью нее человек сам сможет приобрести подарок по душе. Номинал подарочной карты варьируется от 300 до 15 тысяч рублей. Расплатиться ей можно в любом магазине «Планеты». Приятный нюанс - позади можно написать, кому предназначается карта и свои теплые пожелания.
Кроме того в «Планете» уже начал работать и новый инновационный кинотеатр с удобными креслами. В ожидании сеанса гости могут посетить кинобар. Он работает по принципу самообслуживания, поэтому попкорн и другие закуски можно купить без очередей.
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