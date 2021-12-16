В этом году в Прикамье планируется сдать рекордные 1,446 млн квадратных метров жилья
Как отметил Дмитрий Махонин, за 10 месяцев текущего года в Прикамье введено в строй 1,089 млн кв. метров жилья. Это почти на 40% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Причем новые дома строятся не только в краевом центре, но и в других муниципалитетах региона: Пермском муниципальном районе, Березниках, Чусовом, Чайковском, Краснокамске и пр.
«Минстрой России согласовал нам увеличение показателей ввода жилья по итогам года до 1,329 млн кв. метров. При этом с учетом набранных темпов и того, что уже сегодня план выполнен фактически на 82%, мы планируем сдать в текущем году рекордные 1,446 млн кв. метров», – обозначил Дмитрий Махонин.
В ходе встречи также обсуждалась инициатива Прикамья по реализации проекта «Компактный город», которая предполагает интеграцию пригородного железнодорожного транспорта в транспортную систему Пермской агломерации. Проект позволит увеличить объем перевозок пригородным ж/д транспортом, обеспечить транспортную доступность ряда предприятий, создать дополнительные рабочие места. Марат Хуснуллин поддержал реализацию этого проекта.
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