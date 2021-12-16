В Перми прошла конференция регионального отделения ОНФ

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Алексей Мельников, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Пермском крае: "Все мы знаем у нас есть проблематика с ковидом, она не куда не ушла, но в том числе медицинское сообщество, как эксперты предложили довольно рациональное решение. В том числе введение внедренного мониторинга, изменение системы по оплате труда, то есть стимулирование медицинских работников. В принципе подготовлен этот пул и есть понимание, что будем делать."
Важная работа, которой сейчас занимаются эксперты ОНФ — это отработка и анализ всех обращений, которые поступили на прямую линию с Президентом России Владимиром Путиным. Напомним, в последний раз от жителей Пермского края поступило 36000 звонков. И теперь по каждому случаю необходимо дать квалифицированный ответ, а в идеале решить проблему.
Борис Подольный, заместитель руководителя исполнительного комитета ОНФ: "Надо сказать, что в целом по исполнению вот этих просьб с прямой линии Пермь находится в первой десятке регионов по проценту исполнения. Ну а в том, что касается удовлетворенности граждан этими решениями, народный фронт сейчас запускает программу мониторинга."
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