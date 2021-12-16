В Перми начинается оформление проездных для новых категорий льготников. В пункты выдачи и пополнения поступили новые проездные документы для школьников начальных классов и членов многодетных малоимущих семей.В департаменте транспорта администрации Перми напоминают, что с 1 января 2022 года начнут действовать дополнительные льготы на оплату проезда: члены многодетных малоимущих семей смогут приобретать проездные со скидкой, а школьники начальных классов получат право на бесплатный проезд в городском пассажирском транспорте. В обоих случаях пассажир обязан иметь при себе льготный проездной документ и подтверждающие документы.Пермяки, которые являются членами многодетных малоимущих семей, для оформления проездного могут обратиться в один из пунктов выдачи и пополнения. Подробную информацию об адресах и режиме работы можно узнать на сайте МКУ «Гортранс» на вкладке «Оплата проезда»/«Пункты продажи ТК и ЛПД». Этой категории льготников будет достаточно предъявить необходимые документы (справку о малоимущности, удостоверение многодетной семьи, паспорт) и заполнить заявление, а затем получить карточку, которая выдаётся бесплатно. В департаменте отмечают, что до 10 января 2022 года будут действовать текущие тарифы и проездные, новые тарифы, которые подразумевают до 50% скидки на оплату проезда, станет возможно подключить на карту после этой даты.Бесплатный проезд для школьников начальных классов будет предоставляться по льготному проездному документу, который действует на территории нашего города с 2019 года. Это красная транспортная карта, либо школьная карта, совмещенная с транспортной. Если такая карта уже имеется у ребёнка, то дополнительно ничего подключать не придётся – льгота будет присвоена автоматически. Тем же, у кого такой карты нет, будет необходимо её получить. Школьный проездной оформляют родители или законные представители: в пункте выдачи и пополнения достаточно предъявить справку из школы и заполнить заявление. Карта, как и в случае с членами многодетных малоимущих семей, будет выдана бесплатно, но право на бесплатный проезд учащиеся получат уже с 1 января 2022 года.После получения проездного и присвоения льготы ученик до окончания 4-го класса сможет пользоваться услугами общественного транспорта бесплатно и без ограничений. Пополнять или продлевать проездной при этом не потребуется на протяжении всего срока обучения в начальной школе. Однако при поездке в транспорте необходимо, чтобы ребёнок приложил карту к валидатору для фиксации поездки. Если с 1 января 2022 года на валидаторах в транспорте будет отображаться информация о том, что карта не активна, то необходимо обратиться в любой пункт выдачи и пополнения и проверить наличие информации о данной карте в базе данных. Ребёнок в таком случае может продолжить поездку бесплатно.