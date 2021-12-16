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Прокуратура выявила нарушения в организации школьного питания
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края, в ходе надзорных мероприятий выявлено несоблюдение условий хранения продуктов, температурного режима готовых блюд, технологии их приготовления, использование запрещенных продуктов, в том числе не имеющих документов подтверждающих их качество и безопасность, отсутствие в рационе питания кисломолочной продукции. Кроме того выяснилось, что осмотры среди сотрудников пищеблока на наличие признаков инфекционных заболеваний не проводились.
По итогам проверок прокурорами Краснокамска, Соликамска, а также Кировского, Индустриального районов г. Перми директорам школ и поставщикам услуг внесены представления. Возбуждено одно дело об административном правонарушении по ст. 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).
Устранение нарушений находится в территориальных прокуратурах на контроле.
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