На муниципальных катках Перми вновь стартует проект «Ледовый сезон»

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Массовые катания на конках будут организованы с соблюдением всех противоэпидемических мероприятий. При входе, особенно в раздевалках, необходимо использовать средства индивидуальной зашиты, а также соблюдать социальную дистанцию. До участия в массовых катаниях допускаются жители, имеющие QR-код о вакцинации от COVID-19 или перенесённом заболевании.
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