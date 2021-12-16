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В Пермском районе введена в эксплуатацию врачебная амбулатория
Амбулатория рассчитана на 60 пациентов в смену. Это одноэтажное здание общей площадью помещений 776,36 кв. метров. Здесь жители смогут получить неотложную медицинскую помощь, прийти на прием к стоматологу, посетить врачей общей практики. К амбулатории будут прикреплены жители Гамово и 8 близлежащих деревень – всего 7,5 тыс. человек.
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