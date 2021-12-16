В Перми зафиксирован рост цен на услуги Деда Мороза. Одной из причин называют запрет на проведение крупных корпоративных мероприятий, который повлек за собой множество мелких корпоративчиков.Декабрь для event-агентств – самое хлебное время. Если в прошлом году особой популярностью пользовались уличные праздники, то в этом на первом месте заказы на личные домашние поздравления.Анастасия Дурбажова, менеджер event-агентства: "Люди очень устали, наконец, начали просыпаться после пандемии. Они уже хотят какого-то волшебства, праздника уже лично, индивидуально. Это и ценно. Люди хотят уюта, тепла, и мы создаем эту сказку."Разброс цен на поздравления Деда Мороза на дому очень велик. Начинается с двух тысяч рублей. Все зависит от программы, пожеланий и требовательности заказчика. В среднем стоимость услуг Деда Мороза и Снегурочки в Перми в этом сезоне выросла на 500 рублей. Больше всего на это повлияли ковидные ограничения.Анастасия Новикова, руководитель агентства семейных мероприятий: "В этом году QR-код обязателен, ПЦР-тест обязателен. Скоро будем сдавать тесты, чтобы они были свежие, и наши друзья были спокойны, что Дед Мороз здоров."Где могут рассчитывать только на действительно бесплатное чудо, так это в благотворительном фонде «ДедМорозим». Перед каждым Новым годом еще одна Анастасия и другие сотрудники здесь разбирают подарки для детей из детских домов, которые приносят обычные пермяки. Список желаний детей есть на сайте фонда.Анастасия Рылова, координатор по финансированию чудес фонда «ДедМорозим»: "Каждый пермяк становится Дедом Морозом и Снегурочкой. И я совместно с Дедом Морозом доносим новогодние желания до детей."Сбор подарков начнется уже в эти выходные. Сам новогодний праздник в Рудничном и Осинском домах-интернатах пройдет 27 декабря.