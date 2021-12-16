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В Перми зафиксирован рост цен на услуги Деда Мороза
Декабрь для event-агентств – самое хлебное время. Если в прошлом году особой популярностью пользовались уличные праздники, то в этом на первом месте заказы на личные домашние поздравления.
Анастасия Дурбажова, менеджер event-агентства: "Люди очень устали, наконец, начали просыпаться после пандемии. Они уже хотят какого-то волшебства, праздника уже лично, индивидуально. Это и ценно. Люди хотят уюта, тепла, и мы создаем эту сказку."
Разброс цен на поздравления Деда Мороза на дому очень велик. Начинается с двух тысяч рублей. Все зависит от программы, пожеланий и требовательности заказчика. В среднем стоимость услуг Деда Мороза и Снегурочки в Перми в этом сезоне выросла на 500 рублей. Больше всего на это повлияли ковидные ограничения.
Анастасия Новикова, руководитель агентства семейных мероприятий: "В этом году QR-код обязателен, ПЦР-тест обязателен. Скоро будем сдавать тесты, чтобы они были свежие, и наши друзья были спокойны, что Дед Мороз здоров."
Где могут рассчитывать только на действительно бесплатное чудо, так это в благотворительном фонде «ДедМорозим». Перед каждым Новым годом еще одна Анастасия и другие сотрудники здесь разбирают подарки для детей из детских домов, которые приносят обычные пермяки. Список желаний детей есть на сайте фонда.
Анастасия Рылова, координатор по финансированию чудес фонда «ДедМорозим»: "Каждый пермяк становится Дедом Морозом и Снегурочкой. И я совместно с Дедом Морозом доносим новогодние желания до детей."
Сбор подарков начнется уже в эти выходные. Сам новогодний праздник в Рудничном и Осинском домах-интернатах пройдет 27 декабря.
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