В Перми на Молодежном конвенте определили лучшие общественные инициативы
Руководителей проектов-победителей наградили на премии «Пермь 20 на 20». 20 человек получили по 20 тысяч рублей. Молодежный конвент проходит при поддержке департамента культуры и молодежной политики администрации Перми.
Алексей Грибанов, заместитель главы администрации Перми: "От имени главы города Перми я поздравляю молодых, энергичных, инициативных и неравнодушных людей, которые делают все, для того чтобы в городе молодежи жилось лучше. Именно вы двигаете вперед, развиваете город."
Также состоялось награждение самых активных волонтеров города. Их отметили знаком общественного признания «Доброволец города Перми».
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