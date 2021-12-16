«Индекс оливье» за год вырос на 15%

← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 15.12.2021
В Перми на Молодежном конвенте определили лучшие общественные инициативы →
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← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 15.12.2021
В Перми на Молодежном конвенте определили лучшие общественные инициативы →
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14.12.2021 в 11:35
13.12.2021 в 10:05
09.12.2021 в 11:00
06.12.2021 в 11:33
03.12.2021 в 11:24
14.12.2021 в 10:30
13.12.2021 в 10:05
09.12.2021 в 16:57
09.12.2021 в 16:31
03.12.2021 в 10:55
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 15.12.2021
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