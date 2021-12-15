«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 15.12.2021
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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14.12.2021 в 11:35
13.12.2021 в 10:05
09.12.2021 в 11:00
06.12.2021 в 11:33
03.12.2021 в 11:24
14.12.2021 в 10:30
13.12.2021 в 10:05
09.12.2021 в 16:57
09.12.2021 в 16:31
03.12.2021 в 10:55
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 15.12.2021
В Пермском крае открыли первую ледовую переправу
В Перми временно закроют школу №21
В Пермский край поступило почти 79 тысяч комплектов вакцины от коронавируса
В двух районах Перми открылись новогодние ярмарки
В Перми появится новый автобусный маршрут «Песьянка – Комсомольская площадь»
Как работает поддержка бизнеса в условиях пандемии?
В Перми оперативники раскрыли кражи из магазинов электроники
Лишали людей квартир. Троих пермяков будут судить за мошенничество с недвижимостью
"Работы шли всю ночь". В Индустриальном районе продолжают устранять коммунальную аварию
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 14.12.2021
Этой зимой в Пермском крае для занятий массовыми видами спорта откроется около 300 объектов
В Перми показали инклюзивный спектакль «Формула камертона»
На заседании краевого правительства обсудили систему обращения с ТКО
Краевой Минздрав опроверг информацию об организации обязательного обсерватора для прибывающих из других стран
В большей части Индустриального района перебои с водоснабжением из-за коммунальной аварии
Названы самые популярные новогодние подарки от «Ростелеком»
Число заболевших коронавирусом в Прикамье превысило 150 тысяч
В Перми увеличат штат контролёров, проверяющих оплату проезда в общественном транспорте
Коми-Пермяцкий национальный драматический театр празднует 90-летие
В Перми на эспланаде начали строить ледовый парк «Новогодье»
Похитил у спящей подруги кредитные карты и снял с них более 200 тысяч рублей. В Перми задержан вор-рецидивист
В Перми вскоре появится памятник Федору Достоевскому
Пермь примет Чемпионат России по самбо в 2023 году
Старую крышу снесли, а кто построит новую? В Перми нерадивые подрядчики сорвали работы по капремонту домов
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Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 14.12.2021
Старую крышу снесли, а кто построит новую? В Перми нерадивые подрядчики сорвали работы по капремонту домов
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Общественный штаб по наблюдению за голосованием подвел итоги выборов-2021
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