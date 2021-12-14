← Старую крышу снесли, а кто построит новую? В Перми нерадивые подрядчики сорвали работы по капремонту домов
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 14.12.2021
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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← Старую крышу снесли, а кто построит новую? В Перми нерадивые подрядчики сорвали работы по капремонту домов
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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14.12.2021 в 11:35
13.12.2021 в 10:05
09.12.2021 в 11:00
06.12.2021 в 11:33
03.12.2021 в 11:24
14.12.2021 в 10:30
13.12.2021 в 10:05
09.12.2021 в 16:57
09.12.2021 в 16:31
03.12.2021 в 10:55
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 14.12.2021
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Похитил у спящей подруги кредитные карты и снял с них более 200 тысяч рублей. В Перми задержан вор-рецидивист
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Старую крышу снесли, а кто построит новую? В Перми нерадивые подрядчики сорвали работы по капремонту домов
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 13.12.2021
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Старую крышу снесли, а кто построит новую? В Перми нерадивые подрядчики сорвали работы по капремонту домов
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