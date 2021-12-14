Старую крышу снесли, а кто построит новую? В Перми нерадивые подрядчики сорвали работы по капремонту домов
В Перми жители дома по Екатерининской, 216 на время практически остались без крыши. Прежний подрядчик снял старый шифер, но новое металлическое покрытие не положил. На этом работы по необъяснимым причинам зависли. Региональному фонду капремонта пришлось искать нового подрядчика.
Ещё один пример - на Космонавта Леонова, 22. Здесь новый подрядчик рассказал, что предшественник, по сути, работал непонятно как.
Дмитрий Злобин, подрядчик: "Эта половина была выполнена не по технологии, нам предстояли работы по уборке шлака, мусора, демонтаж старой части, полностью мы убрали, заменили, и сейчас перебираем ту часть, которая осталась от старого подрядчика."
В Фонде капитального ремонта рассказали, что против нерадивых подрядчиков есть механизмы защиты.
Татьяна Еремеева, начальник юридического отдела Фонда капитального ремонта Пермского края: "Мы производим взыскание по банковской гарантии, списываем, если есть, неосвоенные авансы, штрафы, пени, неустойки, выясняем также, причинён ли ущерб собственникам, и проводим работу по возмещению данного ущерба".
При необходимости, говорят специалисты, может последовать обращение в суд, но это, скорее, исключение, чем правило.
В Фонде капитального ремонта Пермского края напомнили, что для диалога с жильцами работает горячая линия - 8-800-550-95-15.
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