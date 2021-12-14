Пермский край представил научные разработки на выставке «ВузПромЭкспо-2021»

В Сочи прошла научно-образовательная выставка «ВузПромЭкспо-2021». Здесь были собраны лучшие научные достижения со всех регионов страны. Пермский край представил пять направлений своего научно-образовательного центра, от фотоники до сельского хозяйства.Так, пермские разработчики компании «Промобот» привезли на выставку новую версию робота. Мало того, что он имитирует человеческую мимику, так уже может выступать в роли преподавателя медицинского вуза.Роман Геранин, менеджер отдела развития компании «Промобот»: "Может выступать полноценным тренажером, симулятором."Одно из последних достижений Пермского научно-образовательного центра - новая система, которая помогает контролировать работу нефтяников и следит за безопасностью самих сотрудников.Андрей Сюзев, ведущий инженер НОЦ геологии и разработки нефтяных и газовых месторождений: " Через протокол Bluetooth данный газоанализатор передает состояние газо-воздушной среды."А это Козлятник Восточный и Манчжурский орех. Растения, которые хорошо поглощают углекислый газ. Их в Пермском НИИ сельского хозяйства используют в климатических экспериментах по снижению углеродного следа. Актуальная проблема для всего мира.Иван Огородов, директор Пермского НИИ сельского хозяйства: "Конечная цель — получить технологии максимально быстрого улавливания углекислого газа и других климатических газов."Пермский НОЦ, в рамках нацпроекта «Наука», ведет прикладные исследования по самым разным направлением. В результате региональные предприятия получают новые разработки, а студенты и аспиранты возможность реализовать себя. В Прикамье сегодня действует своя система грантов и поддержки молодых ученых.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Мы со своей стороны, как региональная власть, должны способствовать развитию научных разработок и внедрению их в эксплуатацию. Нам есть чем гордиться, но и есть к чему стремиться."Вручение Пермскому краю благодарности Года науки и технологий за популяризацию отечественных достижений - очередное тому доказательство.