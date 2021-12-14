Новый состав краевой избирательной комиссии провел первое заседание

У краевой избирательной комиссии новый состав и прежний глава. Накануне прошло ее первое заседание. В нем принял участие член Центральной избирательной комиссии России Евгений Шевченко. Он предложил переизбрать кандидатуру действующего председателя Игоря Вагина на новый срок полномочий, оценив работу всей комиссии предыдущего состава. По итогам тайного голосования предложение поддержали единогласно.Игорь Вагин, председатель Избирательной комиссии Пермского края: "Первое и самое главное — обеспечение легитимного и законного процесса избирательного. С тем, чтобы наши избиратели доверяли результатам выборов. Этому способствует, в том числе цифровизация избирательного процесса, сегодня очень много об этом говорили."В новом составе сохранился «костяк» предыдущего: 8 членов переизбраны, также вошли 7 новых членов, которые подобный опыт работы имели и ранее. Первое заседание было посвящено основным задачам.Евгений Шевченко, член Центральной избирательной комиссии Российской Федерации: "Безусловно, развивать то лучшее, что было сделано Избирательной комиссией предыдущего созыва. Это и «мобильный избиратель», и система видеонаблюдения, но, конечно же, будем думать, как сбор подписей через портал Госуслуг применять на выборах депутатов Заксобрания региона."Предыдущий состав избирательной комиссии провёл рекордное количество кампаний — выборы президента, выборы губернаторов в 2017 и 2020 годах, несколько сотен муниципальных, а также совмещённые выборы депутатов Государственной Думы, Законодательного Собрания и Пермской городской думы. Ну, а новый состав избиркома приступает к работе на ближайшие пять лет.