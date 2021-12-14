← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 13.12.2021
Пермский край представил научные разработки на выставке «ВузПромЭкспо-2021» →
Новый состав краевой избирательной комиссии провел первое заседание
Игорь Вагин, председатель Избирательной комиссии Пермского края: "Первое и самое главное — обеспечение легитимного и законного процесса избирательного. С тем, чтобы наши избиратели доверяли результатам выборов. Этому способствует, в том числе цифровизация избирательного процесса, сегодня очень много об этом говорили."
В новом составе сохранился «костяк» предыдущего: 8 членов переизбраны, также вошли 7 новых членов, которые подобный опыт работы имели и ранее. Первое заседание было посвящено основным задачам.
Евгений Шевченко, член Центральной избирательной комиссии Российской Федерации: "Безусловно, развивать то лучшее, что было сделано Избирательной комиссией предыдущего созыва. Это и «мобильный избиратель», и система видеонаблюдения, но, конечно же, будем думать, как сбор подписей через портал Госуслуг применять на выборах депутатов Заксобрания региона."
Предыдущий состав избирательной комиссии провёл рекордное количество кампаний — выборы президента, выборы губернаторов в 2017 и 2020 годах, несколько сотен муниципальных, а также совмещённые выборы депутатов Государственной Думы, Законодательного Собрания и Пермской городской думы. Ну, а новый состав избиркома приступает к работе на ближайшие пять лет.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 13.12.2021
В Перми прошел юбилейный слёт штаба студотрядов ПГАТУ
Общественный штаб по наблюдению за голосованием подвел итоги выборов-2021
В Новый год в каждом районе Перми будет создано своё место притяжения
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 10.12.2021
Роспотребнадзор разъяснил правила проведения новогодних праздников в детских садах
12 декабря станут известны победители конкурса «Формула успеха»
Ангелине Гаппасовой нужна помощь
В "Т Плюс" напоминают: Новый год принято встречать без долгов
Вечером в пятницу в Пермском крае резко похолодает
Добавить комментарий: