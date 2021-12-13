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В Новый год в каждом районе Перми будет создано своё место притяжения
В администрации Перми рассказали, что к праздникам город украсят 2700 свето-иллюминационных элементов. В этом году новогодние маршруты вновь порадуют пермяков в Мотовилихинском, Кировском, Индустриальном и Свердловском районах. Главным будет Центральный маршрут, однако в каждом районе будет создано своё место притяжения жителей. Например, в Свердловском районе – это ДК им. Солдатова, в Индустриальном районе – парк Миндовского, в Мотовилихе – сквер им. Розалии Землячки, в Кировском районе – парк «Счастье есть», в Дзержинском районе – сквер им. Дзержинского.
Оценить новогоднее оформление в полном объеме можно будет в ближайшие дни.Андрей Хомяков, руководитель Агентства социокультурных проектов города Перми: «Продолжается монтаж отдельных элементов, декораций, арт-объектов в районах города — таких, как навесной потолок на Тихом Компросе у ДК Солдатова, установка различных новогодних шаров, декор улицы Ш.Космонавтов. Конечно, продолжаем монтировать набережную, которая попадёт в пешеходный маршрут».
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