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← Роспотребнадзор разъяснил правила проведения новогодних праздников в детских садах

«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 10.12.2021

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Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня



Метки: в Пермском крае, СМИ, Общество, Экономика, Культура, Власть, Здоровье, Официально, Происшествия

Опубликовано: 10.12.2021 в 22:08 в рубрике - Вести Пермь

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← Роспотребнадзор разъяснил правила проведения новогодних праздников в детских садах

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