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Общественный штаб по наблюдению за голосованием подвел итоги выборов-2021
Напомним, в сентябре жители Пермского края выбирали депутатов Государственной Думы РФ, Законодательного Собрания Пермского края и органов местного самоуправления в части территорий. Традиционно контроль за ходом голосования осуществляла Общественная палата Пермского края, направляя на участки независимых наблюдателей. Евгений Шевченко, член Центральной избирательной комиссии Российской Федерации: "Выборы были технологичными. Во-первых, "Мобильный избиратель" - человек не был привязан к своему избирательному участку и мог проголосовать там, где ему удобно. Такой возможностью воспользовались порядка 42 тысяч жителей Пермского края. Более того, центр видеонаблюдения, который был развернут на территории Пермского края, один из лучший в стране, как по оснащенности, так и по востребованности. Он входит в 10-ку самых востребованных по просмотрам центров в Российской Федерации".В 2021 году на базе Общественной палаты был создан Региональный общественный штаб по наблюдению за выборами, а в дни голосования работал доступный для всех желающих Центр видеонаблюдения на Заводе Шпагина. Кроме того, центры видеонаблюдения были открыты в 10 крупных городах края. В итоге, общее время просмотра составило 470 часов - по оценкам экспертов это один из лучших результатов в стране. Михаил Мухин, заместитель председателя Общественной палаты Пермского края: "Сегодня вновь вернулись к вопросу о том, что это были конкурентные выборы, что они прошли легитимно, открыто. На будущее, мы для Общественной палаты, для себя, точно определили, что мы и впредь будем организовывать работу Общественного штаба по наблюдению за голосованием, широко привлекать экспертное сообщество, продолжим тесное взаимодействие с Уполномоченным по правам человека, экспертами, журналистами и избирательной комиссией Пермского края".
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