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Роспотребнадзор разъяснил правила проведения новогодних праздников в детских садах
Как отмечают в ведомстве, на мероприятиях недопустимо смешение нескольких групп, а также привлечение посторонних лиц (аниматоров, фотографов и др.). Необходимо предусмотреть перерывы для проветривания и дезинфекции помещений.
Окончательное решение о присутствии родителей на новогодних утренниках принимает администрация учреждений в зависимости от эпидситуации в детском саду. В случае положительного решения руководства взрослым на празднике необходимо соблюдать профилактические требования – обязательная термометрия при входе, использование средств индивидуальной защиты, обработка рук антисептическими средствами, а также соблюдение социальной дистанции.
Также управление Роспотребнадзора предлагает осуществлять допуск родителей, имеющих сведения о законченной вакцинации против COVID-19 или перенесенном заболевании за последние 6 месяцев.
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