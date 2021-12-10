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12 декабря станут известны победители конкурса «Формула успеха»
В этом году поступило 180 заявок от 197 участников Перми и Пермского края, в отборочный тур прошли 174 участника (155 творческих номеров).
Телевизионный конкурс детского творчества «Формула успеха» - уникальный проект, который проводится с 2007 года. Участие в нем принимают юные художники и музыканты со всего Пермского края в возрасте от 5 до 14 лет, а также - с 2018 года в номинации «научно-техническое творчество» - юные исследователи.
Специфика конкурса «Формула успеха» заключается в том, что каждый участник, прошедший предварительный отбор, получает возможность профессиональных телевизионных съемок музыкального номера, художественной или научно-технической работы, которые размещаются в эфире телеканалов, а также в интернете.
Конкурс проводится при участии ПМОФ «Жемчужина Урала», Министерства культуры Пермского края, Пермского академического театра оперы и балета имени П. И. Чайковского, Пермского отделения «Союза театральных деятелей Российской Федерации», ГТРК «Пермь».
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