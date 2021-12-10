Ангелине Гаппасовой нужна помощь

Благотворительная организация "Русфонд" объявила сбор средств на лечение 11-летней Ангелины Гаппасовой из Перми. У девочки редкое заболевание. Спасти может качественный иммуноглобулин. У 11-летней Ангелина Гаппасовой много увлечений. По учебникам изучает окружающую природу, собирает мозаику, рисует. К сожалению, редко удается все это делать дома - с рождения девочка большую часть жизни проводит в больнице. Земфира Гаппасова, мама Ангелины: "На нужен дорогостоящий зарубежный препарат".С каждым годом состояние ребенка ухудшалось - из носа шла кровь, появилась температура, из носа шла кровь, воспалились суставы, девочка не могла ходить. Несколько лет врачи не могли поставить диагноз. Только после результата генетического исследования выявили редкое заболевание - первичный иммунодефицит. Лечение помогало временно. Состояние здоровья резко ухудшилось. Обе почки были серьезно поражены вирусом. Единственным вариантом спасения оказалась пересадка - донором стала мама. Ребенку стало лучше. Такое лечение в нашей стране было проведено впервые. Сейчас у Ангелины 3 почки.В почках девочки по-прежнему живет вирус. Врачи опасаются, что он активируется и поразит мамину почку. Чтобы этого не произошло, необходим качественный иммуноглобулин. Стоимость лечения 1 565 000 рублей. У родителей таких денег нет. Историю Ангелины Гаппасовой можно прочесть на сайте "Русфонда". Помочь проще, чем кажется. Можно отправить СМС на короткий номер 5542 со словом "ДЕТИ" и указать желаемую сумму, которая спишется с вашего мобильного счета.Последний этап лечения продлится полгода, после чего девочка сможет стать обычным ребенком и исполнить давнюю мечту - станет заниматься спортом.