В "Т Плюс" напоминают: Новый год принято встречать без долгов

Жителям Прикамья поступили квитанции на оплату тепла и горячей воды за ноябрь. Если своевременно внести оплату по этой квитанции, можно принять участие в акции «В Новый год – без долгов!». Для клиентов "Т Плюс" в Перми, Березниках, Краснокамске и Чайковском это возможность избавиться от задолженностей со списанием пени и принять участие в розыгрыше.Для участия в акции необходимо оплатить квитанцию за ноябрь и рекомендуемый платеж за декабрь до 31 декабря. Кроме того, важно убедиться, что у вас нет долгов за тепло и горячую воду. Победители будут выбраны с помощью генератора случайных чисел в феврале из числа участников, которые выполнят условия акции.Внести платежи можно любым удобным способом, в том числе онлайн. В «Т Плюс» напоминают клиентам, что Новый год принято встречать без долгов, которые могут омрачить даже самый светлый праздник.