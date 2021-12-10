Глава Минздрава Михаил Мурашко прокомментировал вскрывшийся факт подделки ковид-сертификатов

Вместе с премьером в Перми накануне побывали сразу несколько федеральных министров. В частности, глава Минздрава Михаил Мурашко посетил несколько городских поликлиник и отдельно остановился на недавно вскрывшемся факте, когда терапевты подделывали сертификаты о вакцинации. Качество оказания помощи пациентам и условия работы врачей оценил глава федерального Минздрава Михаил Мурашко. Городская поликлиника №7 обслуживает 86 тысяч человек, приём здесь ведут терапевты и узкие специалисты, проводятся диагностические исследования. Главврач поликлиники № 7 г. Перми: "Поступает медицинское оборудование в рамках программы модернизации первичного звена. Поступили аппараты УЗИ для работы в поликлиниках и женских консультациях. Мы ждём поставки на следующей неделе поставки флюорографического оборудования".Михаил Мурашко, министр здравоохранения РФ: "То есть в принципе амбулаторно-поликлиническое звено в рамках программы модернизации заполняется необходимым оборудованием?"Главврач поликлиники № 7 г. Перми: "Да, очень благодарны".Министру представили программу удалённого мониторинга, которую пермские врачи реализовали первыми в России. Специалисты обзванивают жителей региона, перенёсших операцию на сердце, инфаркт или инсульт. Разработанные экспертами вопросы позволяют определить, нужна ли очная консультация кардиолога.Григорий Спасенков, главный внештатный кардиолог министерства здравоохранения Пермского края: "В данный момент уже осуществлено 300 тысяч звонков по Пермскому краю, 22 тысячи очных консультаций с врачом. Мы считаем, что это очень эффективный проект, который может быть использован и в других территориях РФ".Также речь шла о вакцинации и диспансеризации, в том числе после перенесённого коронавируса. Особое внимание — работе терапевтов: облегчает их труд электронная история болезни, когда врач видит все диагнозы и визиты к другим специалистам. Но и здесь есть пожелания, чтобы система предупреждала, на что врачу обратить внимание. Михаил Мурашко, министр здравоохранения РФ: "То есть объём информации у вас очень большой, сейчас нужно помогать разрабатывать программное обеспечение, которое бы позволяло подсказывать ваши действия с пациентом в силу сформировавшегося риска того или иного заболевания. И это облегчит вам жизнь? "Терапевт: "Да, это очень надо".В завершение визита министр оценил качество оказания амбулаторной помощи в регионе.Михаил Мурашко, министр здравоохранения РФ: "В Перми есть положительный опыт — здесь уже реализован так называемый «цифровой профиль пациента», то есть все диагнозы в процессе жизни человека. Всё это позволяет врачу формировать группу диспансерного наблюдения, и хороший первый опыт получается в крае по дистанционному сопровождению пациентов, особенно с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это пока первые шаги, их нужно развивать, но направление абсолютно верное". Также глава Минздрава прокомментировал эпизод с выдачей поддельных сертификатов о вакцинации в одной из пермских поликлиник.Михаил Мурашко, министр здравоохранения РФ: "Медицинские работники не должны допускать подобных вещей. Такие люди должны быть наказаны. И что ещё очень важно, сами пациенты, идущие на такие шаги, сами того не ведая, создают для себя колоссальный риск".Ранее губернатор Дмитрий Махонин отмечал важность иммунизации. По его словам, прививка от коронавируса – хорошая возможность получить иммунитет и защитить не только себя, но и своих близких.Впрочем, сегодня в регионе особое внимание уделяется не только профилактике, но и диагностике болезни: в поликлинике, например, появился компьютерный томограф, один из десяти, поступивших в этом году в Пермский край.Аппарат КТ разместился в отдельном модульном боксе. Параллельно такие же установили в Верещагино, Добрянке, Октябрьском, Кунгуре, Соликамске, Лысьве, Чусовом и ещё двух поликлиниках Перми.