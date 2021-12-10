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Туристический маршрут Пермского края получил статус национального

Экспертный совет по развитию внутреннего и въездного туризма при Ростуризме утвердил четыре новых национальных туристских маршрута. Одним из них стало круглогодичное направление «НеобыЧАЙные истории земли Пермской», которое охватывает такие достопримечательности как Белогорский монастырь, Кунгурскую ледяную пещеру, камень Ермак и сплав по реке Сылве. Также в число утвержденных маршрутов вошли путешествия на Сахалин, в Томскую и Архангельскую области.
Решение о присуждении маршрутам статуса национального принимались на основе постановления Правительства РФ. Данный статус присваивают наиболее значимым направлениям в области туризма. На сегодняшний день уже утверждено 16. «НеобыЧАЙные истории земли Пермской» и остальные маршруты смогут участвовать в программах продвижения, которые ведомство формирует совместно с ведущими агрегаторами туристических услуг и поисковыми системами.
Для того чтобы стать «национальным», направление должно быть перспективным (способствовать росту туристического потока в регионе не менее чем на 25% по сравнению с предшествующим годом) и узнаваемым (входить в российские и международные рейтинги, быть представленным на экспертных площадках (выставках, форумах, конференциях)). В состав экспертного совета входили представители Ростуризма и Ассоциации туроператоров России.
«Маршрут был создан в 2016 году, в настоящее время мы скорректировали его, а также организационно и методически подготовили данный продукт для презентации федеральной комиссии. Экспертная группа проинспектировала маршрут на предмет соответствия всем критериям, необходимым для того, чтобы называться национальным», – пояснил заместитель председателя краевого правительства Алексей Черников.Путешествие по краю является частью федерального маршрута «Великий чайный путь», который включает в себя туристические объекты городов Пермь и Кунгур. Направление сочетает в себе элементы познавательного и гастрономического туризма. Выбрав себе 3-х или 4-дневный маршрут, турист может познакомиться с русской провинцией, традициями пермской кухни, узнать об истории чаеторговли, оценить культурное и природное богатство земли Прикамья.

Опубликовано: 10.12.2021 в 14:40 в рубрике - Вести Пермь

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