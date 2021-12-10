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Туристический маршрут Пермского края получил статус национального
Решение о присуждении маршрутам статуса национального принимались на основе постановления Правительства РФ. Данный статус присваивают наиболее значимым направлениям в области туризма. На сегодняшний день уже утверждено 16. «НеобыЧАЙные истории земли Пермской» и остальные маршруты смогут участвовать в программах продвижения, которые ведомство формирует совместно с ведущими агрегаторами туристических услуг и поисковыми системами.
Для того чтобы стать «национальным», направление должно быть перспективным (способствовать росту туристического потока в регионе не менее чем на 25% по сравнению с предшествующим годом) и узнаваемым (входить в российские и международные рейтинги, быть представленным на экспертных площадках (выставках, форумах, конференциях)). В состав экспертного совета входили представители Ростуризма и Ассоциации туроператоров России.
«Маршрут был создан в 2016 году, в настоящее время мы скорректировали его, а также организационно и методически подготовили данный продукт для презентации федеральной комиссии. Экспертная группа проинспектировала маршрут на предмет соответствия всем критериям, необходимым для того, чтобы называться национальным», – пояснил заместитель председателя краевого правительства Алексей Черников.Путешествие по краю является частью федерального маршрута «Великий чайный путь», который включает в себя туристические объекты городов Пермь и Кунгур. Направление сочетает в себе элементы познавательного и гастрономического туризма. Выбрав себе 3-х или 4-дневный маршрут, турист может познакомиться с русской провинцией, традициями пермской кухни, узнать об истории чаеторговли, оценить культурное и природное богатство земли Прикамья.
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