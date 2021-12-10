Новое здание для Пермской художественной галереи должны построить к осени 2023 года. Такое заявление прозвучало во время визита туда премьер-министра Михаила Мишустина. Он познакомился с экспозицией Русского искусства. Особое его внимание привлекли картины Айвазовского. За что премьер-министр поблагодарил музейных работников?Часть экспонатов Пермской художественной галереи уже готовят к переезду. Среди них работа итальянских художников из коллекции западно-европейской гравюры. Такая тряпичная бумага 200-летней давности хорошо поддается реставрации, рассказывает Ирина Субботина.Ирина Субботина, художник-реставратор графики: "Для примера у нас 12 тысяч листов графики. Если вы пройдете по залам, вы графику почти не увидите. Хотя у нас такие замечательные произведения, которые надо показывать. А чтобы показать - надо привести в экспозиционный вид".Переехать экспозиция должна на временное место уже в январе 2022-го. Им станет здание бывшего телефонного завода «Телта» на улице Окулова. Хранить здесь будут около 2 тысяч экспонатов, которые ранее не показывали в выставочном пространстве. Эти экземпляры нуждаются в реставрации и хранении с соблюдением всех температурных правил.А вот так будет выглядеть новая галерея, которая расположится на территории завода Шпагина. Экспонатам здесь выделят 7 тысяч квадратов. О том, куда переедет богатая коллекция из Кафедрального собора, рассказали председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину. Особенно Михаила Мишустина привлекла коллекция работ Ивана АйвазовскогоПредседатель правительства РФ поздравил коллектив и выразил благодарность сотрудникам музея за их нелегкий труд.Михаил Мишустин, Председатель Правительства РФ: "Если посмотреть на количество экспонатов и великолепных картин и элементов искусства, их 60 тысяч. Один человек на тысячу экспонатов - это уникально. Это потрясающе, поэтому в первую очередь я хочу поблагодарить людей, коллектив".Новое здание галереи позволит жителям и гостям Пермского края увидеть больше шедевров искусства, о существовании которых мы знаем сейчас только из рассказов хранителей музея. Галерея станет новой точкой притяжения и будет способствовать реализации туристического потенциала региона.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Мы уже получили поддержку со стороны федерального бюджета. Спасибо за это, 1 млрд 750 млн было предоставлено в виде дотации в региональный бюджет".Территорию, где разместится галерея, сейчас готовят к археологическим работам. Именно здесь располагался «Первогород» - место, откуда начиналась Пермь. И на территории «Телты», и на территории новой галереи планируют ввести открытую систему хранения, что позволит увидеть запасники, которые ранее публика не видела.Закончить работы планируют к осени 2023 года. Юбилейный год должен стать началом новой жизни и художественной галереи, и Кафедрального собора.