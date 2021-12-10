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"Хотел заработать на свое кафе". В Перми задержан подозреваемый в покушении на сбыт 1 кг героина
Позже сыщики нагрянули в съемную квартиру подозреваемого. В жилище оперативники обнаружили вещественные улики – тот самый шланг, мерные весы, упаковочный материал. Помимо этого стражи порядка нашли еще 162 подготовленных к сбыту свертков с героином и около 500 граммов нерасфасованного опиата. В общей сложности из незаконного оборота изъято около 1 кг наркотиков. Благодаря работе оперативников организаторы наркобизнеса недосчитаются около 2 миллионов дохода от продажи изъятой партии героина.
"Полицейские установили, что задержанный находился в стране легально. Подозреваемый рассказал, что в последнее время он испытывал финансовые трудности, в связи с чем решил заняться сбытом наркотиков, чтобы накопить деньги на открытие собственного кафе", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
По факту покушения на сбыт наркотиков в крупном размере возбуждено уголовное дело. Подозреваемый заключен под стражу, расследование продолжается.
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