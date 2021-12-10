"Это прорывные технологии". Михаил Мишустин провел в Перми совещание по авиационному двигателестроению

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин посетил завод «Пермские моторы». Здесь было заявлено, что правительство России выделит свыше 44 млрд рублей на разработку и производство уникального двигателя большой тяги ПД-35.Огромное помещение - одна из площадок пермских двигателестроителей, с продукцией которых познакомили председателя российского правительства Михаила Мишустина. Это результаты совместного труда входящих в состав объединённой двигателестроительной корпорации предприятий ОДК «Пермские моторы» и ОДК «Авиадвигатель». Образцов много, предназначены они для работы в воздухе и на земле.На земле - это газотурбинные установки, которые востребованы представителями топливно-энергетического комплекса, и конечно, авиадвигатели, которые уже не первый год поднимают в небо разные самолёты. Важная деталь - пермские двигатели ПС-90А установлены на самолётах, которые составляют основу лётного парка специального лётного отряда «Россия», обслуживающего первых лиц государства. Один из приоритетов госпрограммы - развитие авиационной промышленности на 2013-2025 годы, создание базового двигателя ПД-14, который создаётся в кооперации с ведущими предприятиями ОДК.Александр Иноземцев, заместитель генерального директора АО «ОДК» по управлению НПК «Пермские моторы»: "Мы убеждены, что при создании этого семейства мы будем вполне успешно конкурировать в самой большой рыночной нише, длинно и среднемагистральных самолётов, это порядка 50-60 процентов мирового рынка. Благодаря тому, что появилось ОДК, нам удалось создать кооперацию не только производственную, но и проектную, то есть объединились самые лучшие конструкторские силы". Кроме того, на совещании, посвящённом как раз развитию двигателестроения, Михаил Мишустин сообщил, что на федеральном уровне будет поддержана разработка и производство авиадвигателя ПД-35. На эти цели будет выделено более 44 миллиардов рублей. Разработкой как раз занимается ОДК «Авиадвигатель».Михаил Мишустин, председатель правительства РФ: "Ничего подобного в нашей стране еще не создавалось, это прорывные технологии, которые откроют новые возможности для развития перспективных, широкофюзеляжных, а также сверхтяжёлых транспортных самолётов. Соответствующее распоряжение правительства о выделении средств подготовлено". Также Михаил Мишустин обсудил с Дмитрием Махониным на отдельной встрече вопросы развития региона.