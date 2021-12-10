Догазификация: более 1,4 тысяч пермяков подвели газовые сети к своим участкам бесплатно

В Пермском крае продолжаются работы в рамках догазификации – программы по бесплатному подведению сетей к частным домовладениям в газифицированных населенных пунктах. В Прикамье прием предварительных заявок от граждан на участие в проекте стартовал в августе. На сегодняшний день в регионе собрано почти 34 тыс. обращений.

По информации Министерства ЖКХ и благоустройства Пермского края, на данный момент в регионе в рамках догазификации голубое топливо подведено до границ 1478 домовладений, из них 497 абонентов уже начали пользоваться газовым оборудованием. В частности, к сетям активно подключаются жители Осинского городского округа, Куединского и Бардымского муниципальных округов.

Как отмечают в компании АО «Газпром газораспределение Пермь», сейчас строительно-монтажные работы продолжаются еще по 3278 договорам. Планируется, что они будут завершены до конца текущего года. Всего договоры на подключение к сетям газораспределения заключили свыше 9 тыс. жителей Прикамья.

По информации регионального Министерства ЖКХ и благоустройства, на сегодняшний день в Прикамье 164 тыс. домовладений в 454 газифицированных населенных пунктах не подключены к голубому топливу.