На трассе Пермь-Киров под колеса фуре выехал велосипедист
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Неисправный светофор парализовал движение на ул. Сибирской
Пермяки пожаловались на снежный полигон
В Пермь прибыл премьер-министр РФ Михаил Мишустин
В Перми отмечают День героев Отечества
Чусовской мост закроют на несколько часов
Выставка «Мир инструмента» порадует пермяков разнообразием выбора
В Перми проходят рейды по контролю за уборкой улиц и дворов
В городских лесах Перми ловят елочных браконьеров
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