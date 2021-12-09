Михаил Мишустин одобрил проект нового здания Пермской художественной галереи

В рамках рабочей поездки в Прикамье председатель Правительства РФ Михаил Мишустин посетил Пермскую художественную галерею. Вместе с губернатором Дмитрием Махониным и директором учреждения Юлией Тавризян он ознакомился с представленными в ней шедеврами мировой живописи и скульптуры.

Как рассказала руководитель галереи, это самый крупный из региональных художественных музеев России. Его уникальная по уровню ценности и разнообразию коллекция насчитывает порядка 60 тыс. музейных предметов. При этом существующие площади Спасо-Преображенского кафедрального собора, в котором располагается учреждение культуры, позволяют экспонировать не более 1,5% от общего фонда. Для решения этого вопроса региональные власти приступили к строительству нового современного здания.

Михаилу Мишустину представили макет реализуемого проекта с презентацией. Как отметил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, новую площадку для музея планируется открыть в 2023 году – к 300-летнему юбилею Перми. Здание построят в историческом центре Перми, вблизи берега Камы, на территории социокультурного пространства «Завод Шпагина».

Общая площадь будущей галереи превысит 20 тыс. кв. метров, что в 7 раз больше существующей. Это расширит выставочные возможности и позволит применять современные технологии для сохранения коллекции и популяризации изобразительного и пластического искусства. Наряду с экспозиционными залами в здании разместят библиотеку, образовательный центр, научный архив, хранилище и реставрационные мастерские.Губернатор Пермского края поблагодарил председателя Правительства РФ за решение о выделении 1,75 млрд руб. на строительство объекта. По его словам, без федеральной поддержки реализовать такой масштабный проект было бы значительно сложнее.

«С учетом удорожания строительных материалов стоимость проекта выросла до 5,2 млрд руб. Помимо этого, средства необходимы для функционального наполнения здания. Поскольку мы серьезно нацелены на то, чтобы впервые за 100 лет с момента своего открытия Пермская художественная галерея обрела удобное пространство, которое бы соответствовало всем необходимым выставочным требованиям. Таким образом, с учетом всех затрат на объект требуется 6,4 млрд руб.», – сказал Дмитрий Махонин.Председатель Правительства РФ одобрил представленный проект и поручил профильным ведомствам проработать вопрос его дальнейшей реализации. Михаил Мишустин подчеркнул, что решение о строительстве нового здания для галереи соответствует национальным целям развития, которые были поставлены президентом России.

«Что еще очень важно – вы вернете Спасо-Преображенский храм Православной церкви», – акцентировал Михаил Мишустин.

Дмитрий Махонин пояснил, что для планомерной передачи кафедрального собора в пользование Пермской епархии часть коллекции галереи будет перевезена во временное хранилище. Сегодня для этих целей выбрано подходящее помещение, в котором планируется организовать реставрационную мастерскую. Благодаря этому уже весной 2022 года в освободившемся пространстве храма пройдут первые богослужения.