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Михаил Мишустин: «Правительство окажет поддержку проекту создания краевой инфекционной больницы»
Сегодня, 9 декабря, в рамках рабочего визита в Прикамье председатель правительства РФ Михаил Мишустин ознакомился с текущим состоянием Пермской краевой клинической инфекционной больницы, а также совместно с губернатором Дмитрием Махониным, министром здравоохранения РФ Валерием Мурашко и другими членами федерального Правительства, обсудил перспективы ее развития.
Большинство зданий учреждения были построены в конце XIX – начале XX века, в связи чем они не соответствуют современным нормам и потребностям, тем более с учетом пандемии коронавируса. Площадь существующих строений не позволяет разместить необходимый набор лечебно-диагностических и санитарно-бытовых помещений. Кроме того, отсутствует возможность организовать высокотехнологичную помощь больным: гемодиализ, компьютерную томографию и др. Поэтому краевыми властями разработан проект строительства нового корпуса инфекционной больницы в Индустриальном районе Перми на ул. Космонавта Леонова, 84.
Губернатор Дмитрий Махонин рассказал Михаилу Мишустину, что мощность учреждения составит 232 койки. Новая больница будет состоять из комплекса зданий, в которых разместятся диагностическое и лечебные отделения, а также административно-хозяйственные помещения и кафедра инфекционных болезней Пермского государственного медицинского университета. Помимо этого, на территории учреждения будет создана собственная инфраструктура, обеспечивающая автономное существование больницы и ее подразделений, – центральный тепловой пункт, трансформаторная подстанция, станция обеззараживания сточных вод.
«Это позволит оказывать современную профильную медицинскую помощь жителям со всего Пермского края. В настоящее время уже определен подрядчик, который будет заниматься проектированием и строительством на всех этапах, что позволит реализовать проект в короткие сроки. На сегодня уже готова проектно-сметная документация по 1-му этапу. Строительные работы планируется начать в 2022 году. Частично проект обеспечен финансированием, но для завершения всех работ в срок необходимо, в том числе федеральное софинансирование в размере 1 млрд руб.», – сообщил Дмитрий Махонин.Выполнение работ по проектированию и строительству объекта запланировано в период 2021-2023 гг. в два этапа. Первый предусматривает строительство вспомогательного административно-хозяйственного корпуса, второй – возведение основного лечебного корпуса с амбулаторно-консультативным отделением. Объект должен быть сдан в сентябре 2023 года.Михаил Мишустин пообещал оказать поддержку проекту создания инфекционной больницы в регионе.
«Я думаю, мы совместными усилиями всё сделаем для того, чтобы это замечательно спроектированная больница воплотилась здесь и могла наконец оказывать на высоком уровне услуги», – сказал Михаил Мишустин.
Кроме того, председатель Правительства РФ подчеркнул, что территория, где сейчас находятся устаревшие корпуса инфекционного стационара, должна быть перепрофилирована под нужды расположенной рядом Пермской краевой клинической больницы.
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