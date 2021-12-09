Неисправный светофор парализовал движение на ул. Сибирской

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Через какое то время перед водителями встал выбор суммы штрафа. На перекрестке работают камеры видео наблюдения, так что проехать на красный через перекресток было дешевле, чем разворачиваться через сплошную.
Примечательно, что вместе со всеми в пробке стоял автомобиль ДПС. Водители подходили к полицейским за консультацией, однако ответа на вопрос, что делать, не получили. Регулировщик на перекрестке также не появился.
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