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Пермяки пожаловались на снежный полигон
В администрации Перми пообещали провести проверку и вот что ответили:
Администрация г. Перми: «Участок находится в муниципальной собственности и предназначен для складирования снега. Он соответствует всем необходимым требованиям и расположен на достаточном расстоянии от жилых домов. Специалисты районной администрации обследовали территорию, фактов нарушений не зафиксировано, до ближайшего жилого дома — более пятидесяти метров».
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