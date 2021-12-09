В Пермь прибыл премьер-министр РФ Михаил Мишустин
Планируется, что Михаил Мишустин вместе с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным, полпредом и прибывшими в Прикамье федеральными министрами, обсудят строительство новых зданий для инфекционной больницы и художественной галереи, а также развитие авиационного двигателестроения. Обо всем подробно "Вести Пермь" расскажут в вечернем выпуске в 21:05 на телеканале "Россия".
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