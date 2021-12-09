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В Пермь прибыл премьер-министр РФ Михаил Мишустин

В Пермь с рабочим визитом прибыл председатель правительства России Михаил Мишустин. В аэропорту "Большое Савино" его встретили полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
Планируется, что Михаил Мишустин вместе с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным, полпредом и прибывшими в Прикамье федеральными министрами, обсудят строительство новых зданий для инфекционной больницы и художественной галереи, а также развитие авиационного двигателестроения. Обо всем подробно "Вести Пермь" расскажут в вечернем выпуске в 21:05 на телеканале "Россия".

Опубликовано: 09.12.2021 в 15:27 в рубрике - Вести Пермь

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← В Перми отмечают День героев Отечества

Пермяки пожаловались на снежный полигон →

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