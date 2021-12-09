В Перми отмечают День героев Отечества
Полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров вместе с губернатором Прикамья Дмитрием Махониным почтили память павших воинов и возложили цветы к Вечному огню у памятника Уральскому добровольческому танковому корпусу.
На сегодня более 280 жителям Пермского края были присвоены звания «Герой Советского Союза», «Герой России», «Полный кавалер ордена Славы». Они защищали страну в годы Великой Отечественной войны, во время интернациональных войн и локальных вооруженных конфликтов, добились выдающихся успехов в науке и покорении космоса.
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