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Чусовской мост закроют на несколько часов
Проезд по Чусовскому мосту будет закрыт в ночь с 9 на 10 декабря с 01:00 до 04:00. Как сообщили в краевом Минтрансе, строители будут проводить ремонтные работы. Проехать по мосту смогут только спецтранспорт и автобусы, следующие в аэропорт.
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